Torino, esordio per Karamoh: 11 minuti per cominciare il suo percorso in granata

Yann Karamoh ha battezzato, sabato 1 ottobre nella gara contro il Napoli, la sua nuova avventura con la maglia del Torino. Il trequartista, adesso di proprietà dei granata, è entrato sul campo del Maradona a partita in corso: all'85' infatti, ha preso il posto di Singo per l'ultimo sprazzo di gara - 11 sono in totale i minuti giocati dall'ivoriano - dando in qualche modo un'anteprima delle sue capacità e qualità tecniche a tifosi e allenatore. Arrivato sotto la Mole nella sessione del calciomercato estivo dal Parma, squadra che ne deteneva il cartellino, Karamoh ha passato la prima parte di stagione, in ogni allenamento al Filadelfia, cercando di adattarsi al meglio al modo e al modulo di gioco di Juric e del Toro - considerando anche il suo rientro da vari infortuni che lo scorso anno l'hanno costretto a stare fermo ai box - fino ad arrivare ad un risultato personale positivo: nonostante la sconfitta per 3-1, Karamoh ha fatto il suo primo ingresso con la maglia del Toro sul campo del Maradona, un campo non del tutto indifferente, realizzando anche una buona prestazione.

Che Karamoh non possa fin da subito diventare uno dei giocatori fondamentali del Torino è un dato di fatto, ma per Ivan Juric potrebbe rivelarsi una più che ottima soluzione dalla panchina. "Ha gamba per le accelerazioni e gli scatti, per fare male negli spazi aperti. [...] Quando ha spazio sa fare male", queste le parole del tecnico granata sul giocatore arrivato dal Parma l'estate appena passata. E con il passare del tempo, c'è sicuramente un margine di miglioramento molto alto per Karamoh, considerando il modo di lavorare di Ivan Juric e il suo puntare molto sui giovani. Sicuramente ci sono altri giocatori prima di lui che attualmente sono meglio inseriti nelle gerarchie del tecnico croato - stando al 3-4-2-1 di Juric, uno dei tre trequartisti principali tra Vlasic, Miranchuk e Radonjic non entra da titolare, e dunque rappresenta la prima alternativa - ma non si esclude che anche Karamoh possa diventare un'alternativa da prendere in considerazione in tutte le partite, a maggior ragione tenendo conto del fatto che in caso di infortuni la rosa a disposizione non è molto ampia. "Negli scorsi giorni l’ho visto scattare, cosa che prima non riusciva a fare, e quella è proprio la caratteristica principale", ha dichiarato Juric in conferenza pre Napoli-Torino, ad indicare che il giocatore granata sta facendo degli ottimi miglioramenti e può continuare a farne ancora. Al momento, dunque, l'ex Parma prende il ruolo di alternativa a gara in corso per la trequarti, come successo a Napoli, e nel futuro chissà, ma le aspettative di Ivan Juric sicuramente sono ad un buon livello.