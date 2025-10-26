Torino-Genoa 2-1, le reazioni social: “Vittoria capitale! Un monumento a Paleari”

Il Torino batte il Genoa per 2-1 nel finale. Una gara che ha visto i granata soffrire nel primo tempo per poi imporsi nel secondo. La gara è iniziata con il gol di Thorsby su svista difensiva di Asllani, con il Toro che nonostante abbia provato a spingere non è riuscito a trovare l'affondo decisivo. Nel secondo tempo poi i granata si sono riusciti a indirizzare la gara riportando l'inerzia dalla propria parte. Prima l'autogol di Sabelli ha portato i granata al pari, poi più volte il Torino ha cercato il gol del vantaggio ma un ottimo Leali ha sempre detto di no. La rete del Vantaggio arriva al 90' con Maripan che da vero rapace d'area la butta dentro su corner di Lazaro. Infine un super Paleari dice due volte di no al Genoa, superandosi con una gran parata su Cornet allo scadere. Seconda vittoria di fila per il Torino di Baroni che sta trovando compattezza. Di seguito le migliori reazioni dei tifosi granata su X dopo la sfida tra Torino e Genoa di Serie A.