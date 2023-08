Torino, giornata di esami per Sanabria e Seck

Giornata di esami per Sanabria e Seck, al momento entrambi i giocatori sono in dubbio per la Coppa Italia.

Non solo la presenza di Nikola Vlasic presso il Centro di Medicina per lo Sport. Anche Antonio Sanabria e Demba Seck verranno sottoposti ad accertamenti. L'attaccante granata aveva accusato un affaticamento muscolare nel mini ritiro in Francia, saltando così l'ultima amichevole contro il Reims (2-1, qui le pagelle). Per quanto riguarda Seck, il trequartista aveva accusato problemi alla spalla sinistra. Gli esisti degli esami sono previsti in serata, al momento sono in dubbio per la gara di Coppa Italia contro la Feralpisalò, match che aprirà la stagione del Torino.