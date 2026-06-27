Nelle scorse giornate è arrivato il rinnovo per Ruggero Ludergnani, responsabile del Settore Giovanile del Torino. Una scelta dettata da tanti aspetti e, nonostante delle stagioni complicate per la formazione Primavera, il rapporto di stima tra il dirigente e Urbano Cairo non è mai venuto meno. Il suo lavoro, la grande capacità di sfruttare le infrastrutture a disposizione e migliorarle e anche l'ambizione del dirigente sono alla base del rinnovo.

Nei giorni scorsi la redazione di Toro News ha proposto un sondaggio sulla permanenza di Ludergnani, chiedendo ai lettori se fosse giusto o meno confermarlo. Il pubblico si è espresso chiaramente a favore del sì, con una percentuale pari all'84% contro il 16% dei contrari.