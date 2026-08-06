Pochi giorni fa il Torino ha dovuto affrontare un lutto collettivo: la scomparsa di Giuseppe Stella, storico magazziniere del settore giovanile granata e figura da oltre vent'anni al servizio del club. Un volto familiare per generazioni di giovani calciatori, allenatori e dirigenti, sempre presente al fianco della Primavera e punto di riferimento silenzioso per l'ambiente.

Nell'intervallo del match valido per il Memorial Mamma e Papà Cairo il club ha onorato la memoria di Stella consegnando la maglia del Torino alla moglie e al figlio. Un momento di grande commozione e raccoglimento.