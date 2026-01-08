Novità in casa Torino per quanto riguarda Andrea Luongo. Il talentoso canterano della società granata infatti è stato convocato per la selezione Under 18 dell'Italia. Gli Azzurrini, medaglia di bronzo all’ultimo Mondiale Under 17, affronteranno la Spagna in amichevole mercoledì (ore 11.30, diretta su Vivo Azzurro TV) alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas.
NAZIONALI
Torino, il granata Luongo convocato per l’Under 18
Il granata risponde alla convocazione della nazionale di categoria
