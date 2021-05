Torino, il pagellone di fine anno: Nkoulou 6, grandi prestazioni e profonde amnesie

Il difensore granata ha alternato pezzi di repertorio buoni a momenti di completa assenza: un'esperienza destinata a finire

Gualtiero Lasala

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2020/2021. Buona lettura.

Probabilmente il miglior difensore del Torino degli ultimi 10 anni. In granata ha dimostrato di essere su un livello senza dubbio europeo, ma in questa stagione ha dimostrato anche tutti i suoi difetti, dettati principalmente dalla concentrazione. La "love story" tra Nkoulou e il Toro - sbocciata soprattutto nella stagione 2018/2019 con Mazzarri) - è destinata a concludersi alla fine di questa stagione. Ma il vero Nkoulou, in questa stagione, spesso ha latitato.

PARTITA TOP - Partito in vantaggio nelle gerarchie, Nkoulou ha cominciato a conoscere anche la panchina già con Giampaolo. Dopo il suo periodo "no", è tornato, sotto la guida di Nicola, esprimendo una delle sue più belle partite in granata. Il match di ritorno tra Torino e Roma, terminato 3-1 in favore dei granata, è stata la prova che se il difensore è concentrato, ben poco si riesce a fare dalle sue parti. Ciò non vuol dire che non abbia sofferto, ma ha tenuto a galla il Toro, dimostrando ancora una volta di poter essere un leader anche carismatico oltre che tecnico.

PARTITA FLOP - Di prestazioni negative ce ne sono state parecchie, dal match di andata contro l'Inter a quello di ritorno contro il Milan. Ma il momento in cui ha espresso una delle sue peggiori prestazioni è stato contro la Lazio, in appena 19 minuti. Il Torino, dopo una partita pazza, si ritrova 3-2 in vantaggio contro la Lazio grazie al gol di un ottimo Lukic: serviva solo portare a casa il risultato. Due errori di Nkoulou lo hanno tristemente negato. Il primo è stata una leggerezza: tocco di mano (per quanto discutibile) che ha dato la possibilità ad Immobile di pareggiare. Ma non solo: la Lazio ha vinto quella partita anche perché Nkoulou si è perso completamente la marcatura su Caicedo, autore del definitivo 3-4.

VOTO - Nel complesso, la stagione di Nkoulou è stata un vero e proprio connubio di luci ed ombre. Un'ultima danza in granata che non gli rende giustizia, in particolare per quanto visto negli anni "d'oro" di Mazzarri. In ogni caso, merita un 6 in pagella, perché alcune prestazioni decisive ci sono state e non possono essere ignorate.