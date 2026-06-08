Una spesa ingente, una resa non altrettanto soddisfacente. Non tutte le responsabilità sono sul giocatore, certo, ma alla fine della stagione le sue prestazioni non possono essere valutate in maniera positiva. Zakaria Aboukhlal è arrivato al Torino in estate, dal Tolosa, con una spesa per la società granata intorno agli 8 milioni di euro, bonus esclusi. Per lui la promessa, totalmente disattesa, di poter esprimere estro e fantasia sulla corsia, in fase offensiva. Dall'altro canto le aspettative di un elemento dalle grandi giocate ma che si sono viste ben poco nel campionato italiano.

Fraintendimenti tattici: il ruolo che avrebbe dovuto essere e quello che è stato

Aboukhlal, i numeri di una stagione caratterizzata da un lungo infortunio

Aboukhlal, il voto: non può essere sufficiente

Nell'idea calcistica di Baroni, nel 4-2-3-1 gli esterni avrebbero dovuto fare da velocisti e accentratori del gioco, con ottima velocità, buona capacità di dribbling e adeguata lettura offensiva.. Quindi il cambiamento: il Toro si è dovuto adeguare a una difesa a 3, rinunciando progressivamente al tridente a favore di una coppia d'attacco. Così il giocatore olandese di nazionalità marocchina si è dovuto ambientare, faticando non poco. I primi tentativi come seconda punta non sono stati soddisfacenti e si è trovata una soluzione. Di prestazioni accettabili,. Un ruolo molto diverso dalle sue abitudini. Non a caso, in fase difensiva il numero 7 granata faticava molto. E anche per quanto riguarda l'attacco, i numeri non sono soddisfacenti appieno, per usare un eufemismo.Il giocatore marocchino si è dovuto accontentare, alla fine della stagione, di 18 presenze (8 da titolare) per un totale di 677 minuti. In quanto a partecipazioni ai gol?. Anche quando è stato presente, non ha brillato, e in difesa, e nella sua fase preferita, quella offensiva. In aggiunta a questo, la stagione dell'ex Tolosa è stata caratterizzata a più riprese da problemi fisici. Prima tre partite saltate tra ottobre e novembre per un problema alla coscia, poi altre tre tra gennaio e febbraio, poi una contusione al ginocchio e di seguito un'artroscopia. Il risultato è che(Torino-Bologna 1-2)Alla luce di tutte queste considerazioni ne si ha un ritratto di un giocatore che, non per colpa sua, si è trovato fuori ruolo, ma che, al tempo stesso, ha faticato molto ad adattarsi e, quando avrebbe potuto sfruttare un periodo positivo della squadra, non è stato presente per un lungo, lunghissimo infortunio. Il suo voto non può che essere ampiamente insufficiente:Per lui la società granata ha speso una cifra non indifferente nell'estate scorsa. Ora ci saranno più valutazioni: situazione non semplice, in tutto e per tutto.