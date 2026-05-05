Il programma odierno in casa granata

Eugenio Gammarino

Matchday per l'Under 15. Nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, la formazione granata affronterà i pari età della Juventus nella gara d'andata dei playoff scudetto. La squadra di Catto vuole provare a vincere la stracittadina d'andata a cui poi spetterà anche il turno di ritorno tra le mura di Vinovo. Il primo match point intanto si gioca al Robaldo oggi alle 15.00. Come sempre potrete seguire il match su Toro News

Torino U15 v Juventus U15

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