Il programma odierno in casa granata
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Conferenza stampa per D'Aversa. Si avvicina la sfida contro il Sassuolo di Fabio Grosso, sarà un appuntamento importante per il Toro che arriva dalla sconfitta in trasferta rimediata contro l’Udinese di Kosta Runjaic.
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Oggi alle ore 14.30 dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino ci sarà la conferenza stampa del tecnico granata Roberto D'Aversa che presenterà la sfida in programma venerdì alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Come sempre su Toro News potrete assistere agli aggiornamenti live della conferenza stampa.
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