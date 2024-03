Torino, la giornata: allenamento in vista della partita contro l’Udinese

Dopo il pareggio al Maradona contro il Napoli, il Torino di Ivan Juric oggi - giovedì 14 marzo - tornerà in campo al Filadelfia. Il prossimo match che attende i granata sarà quello contro l'Udinese, in programma sabato alle ore 15:00 alla Dacia Arena. L'allenamento di oggi servirà alla squadra per iniziare a prepararsi in vista di questo prossimo impegno.