Il programma odierno in casa granata
Vlasic: asso di cuori del Torino, non è sacrificabile
Matchday per la prima squadra. In occasione della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, il Torino affronterà l’Udinese di Runjiaic. La formazione guidata da Roberto D’Aversa scenderà in campo nella giornata di oggi, sabato 2 maggio, alle 15.00 al Bluenergy Stadium di Udinese. Come sempre su Toro News potrete assistere agli aggiornamenti del prepartita, seguire la diretta testuale del match e tutti gli approfondimenti del postpartita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti