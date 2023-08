Torino, la giornata: squadra al lavoro in Francia, nel mirino c’è il Reims

Continua la preparazione della squadra agli ordini di mister Juric in vista della stagione 23/24. Dopo il buon test in amichevole contro il Lens (qui le pagelle), match terminato sul risultato di 0-0, il Torino rientrerà in campo immediatamente in Francia, al centro sportivo dello Stade Reims, dove continua il mini-ritiro dei granata che continuerà fino al 6 agosto. Nel mirino dei granata c'è la sfida di domenica pomeriggio contro il Reims. Sarà un altro test importante per capire a che punto è la squadra in vista della prossima stagione.