Torino, la giornata: stasera inizia ufficialmente la stagione della prima squadra

Dopo poco meno di tre mesi dall'ultima partita ufficiale, questa sera il Toro scende di nuovo in campo allo stadio Olimpico Grande Torino. Il primo avversario in stagione dei granata sarà il Modena che alle 21:15 sfida i padroni di casa di Marco Baroni per questo match di Coppa Italia. Come sempre qui su Toro News offriremo la diretta testuale dell'incontro e anche un ampio servizio di pre e post partita per questo evento (qui invece le info su dove vedere in TV questo incontro del Torino).