Per l'undicesima giornata del campionato di Serie A diramato il dato ufficiale delle presenze allo stadio Olimpico-Grande Torino
Torino-Lecce, il commento prepartita (VIDEO)
Per l'undicesima giornata del campionato di Serie A è stato diramato il dato ufficiale delle presenze allo stadio Olimpico-Grande Torino. La sfida tra il Torino di Ignazio Abate e il Lecce di Eusebio Di Francesco di questo sabato pomeriggio è stata seguita allo stadio da 22.114 spettatori.
-Torino-Carrarese, Coppa Italia, 8.542
-Torino-Milan, Serie A, 24.285
-Torino-Monza, Coppa Italia, 7.870
-Torino-Roma, Serie A, 21.294
-Torino-Udinese, Serie A, 18.758
-Torino-Monza, Seria A, 19.096
-Torino-Como, Serie A, 21.160
-Torino-Lecce, Serie A, 22.114
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