Per l'undicesima giornata del campionato di Serie A è stato diramato il dato ufficiale delle presenze allo stadio Olimpico-Grande Torino. La sfida tra il Torino di Ignazio Abate e il Lecce di Eusebio Di Francesco di questo sabato pomeriggio è stata seguita allo stadio da 22.114 spettatori.

-Torino-Carrarese, Coppa Italia, 8.542

-Torino-Milan, Serie A, 24.285

-Torino-Monza, Coppa Italia, 7.870

-Torino-Roma, Serie A, 21.294

-Torino-Udinese, Serie A, 18.758

-Torino-Monza, Seria A, 19.096

-Torino-Como, Serie A, 21.160

-Torino-Lecce, Serie A, 22.114