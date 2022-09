Torino-Lecce, le probabili formazioni: in mezzo la coppia Lukic-Linetty

Le probabili scelte dei due tecnici in vista del posticipo di domani sera alle ore 20:45

Gualtiero Lasala

Il Torino si appresta a disputare la propria quinta sfida di campionato, la seconda in casa, contro il Lecce di Baroni (lunedì 5 settembre 2022, stadio Olimpico Grande Torino, ore 20.45). Dopo la prima sconfitta stagionale contro l'Atalanta, i granata puntano a tornare al successo e ad agganciare una posizione importante in classifica. Il Toro però si trova di fronte anche a delle defezioni importanti, come quella di Ricci unita a quelle di Miranchuk e Singo.

Confermata la difesa titolare

Il tecnico croato è incline a schierare la sua solita difesa, a partire dal portiere che dovrebbe essere sempre Milinkovic-Savic. Davanti al portiere serbo dovrebbe essere confermato Buongiorno, dopo le prime partite in cui ha convinto il tecnico. Al suo fianco dovrebbe esserci ancora Djidji a destra, confermato dopo Bergamo, e Rodriguez a sinistra.

Vojvoda torna dal primo minuto

In mezzo al campo la coperta è particolarmente corta per Juric, che va verso la conferma di un ritrovato Linetty, al fianco di un Lukic che per cause di forza maggiore tornerà a comandare il centrocampo, vista la pesante assenza di Ricci. Sugli esterni invece il tecnico dovrebbe riproporre Vojvoda sulla sinistra, mentre sulla destra dovrebbe essere confermato Lazaro nonostante l'errore commesso contro l'Atalanta.

Radonjic pronto a riprendersi il suo posto

In attacco dovrebbe esserci nuovamente Radonjic, dopo il turno contro l'Atalanta nel quale è partito dalla panchina perché aveva smaltito poco le fatiche dei primi tre turni di campionato. Al suo fianco non dovrebbero esserci problemi per la conferma di un Vlasic già entrato in forma, con due gol nelle ultime due partite di campionato. Al centro dell'attacco Sanabria è ancora favorito su Pellegri.

Baroni conferma Colombo

Il tecnico degli avversari va verso la conferma del suo solito 4-3-3, con Falcone in porta, Pongracic e Baschirotto al centro della difesa e Gendrey e Pezzella sulle fasce. A centrocampo invece dovremmo trovare Gonzalez insieme a Hulmand e Bistrovic. Per concludere in attacco dovrebbe essere confermato Colombo al centro dopo l'eurogol realizzato contro il Napoli, con Di fFrancesco e Banda a completare il reparto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-LECCE

Torino(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Adisposizione: Gemello, Aina, Schuurs, Zima, Bayeye, Garbett, Ilkhan, Karamoh, Seck, Pellegri. Allenatore: Juric

Ballottaggi: Buongiorno-Schuurs 60%-40%, Lazaro-Aina 55%-45%, Sanabria-Pellegri 60%-40%

Infortunati: Singo, Miranchuk, Ricci, Berisha

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Lecce(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hulmand, Bistrovic; Di Francesco, Colombo, Banda. Adisposizione: Bleve, Brancolini, Umtiti, Tuia, Gallo, Oudins, Lemmens, Helgason, Blin, Askildsen, Listowski, Rodriguez, Colombo. Allenatore: Baroni

Ballottaggi: Pezzella-Gallo 65%-35%, Colombo-Ceesay 55%-45%, Baschirotto-Umtiti 65%-35%, Hjulmand-Blind 55%-45%

Infortunati: Brancolini, Demarku, Strefezza, Cetin, Voelkerling Persson

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

