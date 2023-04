Torino-Atalanta sarà anche la prima volta di Aleksey Miranchuk contro la sua ex squadra, proprio quei bergamaschi che in estate l'hanno lasciato partire direzione granata. Con Gasperini il russo aveva sempre meno spazio e con Juric invece ha trovato la dimensione dove calarsi nel ruolo del protagonista. Non è infatti un caso che soltanto contro la Lazio nell'ultima giornata Miranchuk sia rimasto tutta la partita in panchina. Prima della sfida contro i biancocelesti, infatti, il russo aveva sempre giocato, anche solo da subentrato e le uniche volte in cui non era sceso in campo era per problemi fisici.

Torino, Miranchuk sfida il suo passato: per la prima volta contro l'Atalanta

Per certi versi la partita contro l'Atalanta avrà anche il sapore della rivincita per 'Mira', che in estate si è separato dalla Dea dopo non essere mai entrato veramente nel cuore dei tifosi bergamaschi. Come spiegato dal collega di CalcioAtalanta Simone Fornoni, Miranchuk non è stato rimpianto particolarmente dai neroazzurri, perché non è mai stati pienamente il prototipo giusto per la squadra di Gasperini. In granata l'impatto è stato diverso. A parte il fatto che è risultato a tutti gli effetti un talismano, visto che nelle 4 gare in cui è andato in gol il Toro non ha mai perso, Miranchuk si è dimostrato un regista offensivo fondamentale per i granata. L'annata non è stata fin qui di una particolare continuità, ma comunque è da giudicare in senso positivo.