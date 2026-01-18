Toro News
Torino-Roma, le ultime dai campi: i granata sono arrivati allo stadio

Seguite con noi tutte le ultime novità sul prepartita di questo incontro odierno grazie ai nostri inviati allo stadio
16:45 - Ricognizione in corso dei giocatori delle due squadre sul prato dell'Olimpico

16:38 - Anche la Roma è arrivata allo stadio Olimpico Grande Torino

16:30 - Il Torino ha fatto il suo arrivo allo stadio con il pullman granata quando manca un'ora e mezza all'inizio della partita

Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Roma: seguite con noi tutte le novità sul prepartita di questo incontro valido per il 21° turno di Serie A.

