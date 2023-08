Torino, Seck indagato per revenge porn: la ricostruzione

Come riportato dal quotidiano La Stampa, Demba Seck risulta indagato per revenge porn. La vicenda risale al 2021, quando l'ex fidanzata del calciatore del Torino ha presentato in procura un esposto accusando il senegalese di averla minacciata di diffondere pubblicamente un video intimo come vendetta dopo la fine della relazione, da lui non accettata. Seck avrebbe inviato il video in questione alla donna, che a sua volta lo avrebbe allegato come prova insieme all'esposto in procura.