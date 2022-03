Torino, senza Praet la media punti è crollata: un problema da risolvere

Senza il trequartista granata, il Toro ha cambiato volto e pressoché dimezzato i propri punti per partita

Gualtiero Lasala

Nel calcio ci sono giocatori che fanno la differenza, con giocate che tolgono il fiato. Ci sono altri giocatori, meno appariscenti ma molto importanti e se ne sente la mancanza soprattutto quando non possono esserci. Questo è il caso di Dennis Praet, trequartista del Torino, infortunatosi al quinto metatarso del piede destro in allenamento l'11 febbraio. L'infrazione ossea rimediata lo ha costretto ad un'operazione, che lo terrà fermo fino a fine stagione, in base a quello che ha comunicato Juric nella conferenza stampa successiva all'accaduto.

CROLLO - Dopo lo stop di Praet, il Torino è letteralmente crollato sotto ogni punto di vista. Senza il trequartista ex Leicester il Toro non ha più vinto: il successo manca dal 15 gennaio, in quel Sampdoria-Torino terminata 1-2 e decisa proprio da lui, Dennis Praet, con un gol di testa nel secondo tempo che ha ribaltato il vantaggio iniziale dei blucerchiati. Andando a guardare i dati, il Torino con Praet in campo ha una media punti superiore di 1.2, una cifra altissima. In tutto il campionato di Serie A ci sono pochi giocatori di questo tipo: il trequartista granata è tra i migliori. Grazie a questo dato si può capire che il Toro senza Praet guadagna quasi il 40% dei punti in meno. Con questo si capisce l'importanza del giocatore.

PROBLEMA - I dati non mentono, la perdita di Praet è stato l'evento che ha cambiato completamente la stagione del Torino, passato in poche giornate dal vedere l'Europa a due passi fino a non riuscire a vincere per oltre due mesi. Ma l'assenza dell'ex Sampdoria non può essere una pietra tombale sul Toro e sul gioco granata: Juric ha bisogno di sciogliere questa matassa al più presto. L'inserimento di Pobega al posto di Praet ha prodotto aspetti positivi a livello di gioco, ma pochi a livello di gol e soprattutto di punti fatti. Il tecnico croato ha bisogno in queste ultime giornate di trovare una soluzione a questo che è il problema più grave del suo Torino da quando è arrivato.