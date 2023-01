Torino-Spezia, dolci ricordi per Lukic: l’anno scorso siglò una doppietta

120 minuti di corsa e sacrificio per Sasa Lukic a San Siro, l'unico calciatore del Torino, dalla mediana in su, che è stato in campo per tutta la partita e che, in più, ha propiziato il gol di Adopo con un ottimo lancio sulla corsa di Bayeye. Altra prestazione di spessore per il serbo, il quale, dopo 90' giocati contro Verona e Salernitana, è sembrato non accusare il minimo segno di stanchezza. Dopo 3 match intensi, però, ora Juric potrebbe concedergli una gara di riposo, ovvero quella contro lo Spezia, squadra contro cui la scorsa stagione ben si è comportato.