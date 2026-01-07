Torino-Udinese 1-2, Baroni: “Non è la prima volta che sbagliamo il salto di qualità”

Le dichiarazioni del mister granata

Piero Coletta 7 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 00:01)

Nel post gara di Torino-Udinese 1-2 il tecnico granata Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Arriva una battuta d’arresto, cosa non ha funzionato?“Eravamo più sporchi dal punto di vista tecnico per la qualità che abbiamo Basta vedere il gol dell’Udinese, il primo. Loro con un passaggio entrano in area. Siamo mancati dopo un buon primo tempo. Dopo abbiamo cercato di recuperare, il gol è arrivato tardi. Siamo dispiaciuti”.

Quando c’è la possibilità del salto di qualità vi perdete nei dettagli?“Sì, stiamo lavorando su questo. Non è la prima volta che arriviamo a questo genere di gara e non funziona. C’è da rimboccarsi le maniche”.

Sta cercando la quadra nella rosa? Come si immagina il Torino a fine mercato?“Stiamo lavorando, stiamo cercando di consolidare e di trovare una progettualità. Ce l’abbiamo in testa, alcune scelte sono in funzione di queste. C’è la sessione, che dobbiamo gestire bene, ma sul progetto e sul futuro ci sono idee chiare”.