Torino-Udinese 1-2, Cairo: “Mercato? Petrachi ha un sacco di carne al fuoco’

Le parole del patron del Torino dopo la sconfitta interna contro l'Udinese nella 19^ giornata di Serie A

Piero Coletta 7 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 00:31)

Nel post gara di Torino-Udinese 1-2 il presidente granata Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito le sue parole sulla partita persa dalla sua squadra in casa nell'ultima giornata del girone d'andata e anche sulla sessione di calciomercato attualmente in corso, rivelando come il DS Gianluca Petrachi sia al lavoro su varie piste.

Le parole di Urbano Cairo dopo la sconfitta in Torino-Udinese — Questa sconfitta l'ha deluso? Domenica contro il Verona era andata bene..."Partita che puoi pareggiare. Sia il primo che il secondo gol sono stati particolari. nel primo hai perso palla, nel secondo hai pasticciato. Casadei ha fatto una gran partita, anche Ilkhan". Casadei è uno che può fare 5-6 gol all'anno. Di testa le prende tutte lui. Ha fatto un ottima partita".

Il rimpianto è quel colpo di testa di Adams nel finale di partita? "Non hai fatto la partita migliore. Avevi giocato bene a Verona, oggi qualcosa è mancato".

Forse la squadra questa sera era un po' stanca? "Forse..."

Anche il mister ha parlato, rispetto agli esclusi, che si sta dettando la linea in vista del mercato?"Si tratta di fare qualche scelta, la faremo nei prossimi giorni. C'è un mercato aperto, qualche scelta la faremo".

Qualcuno si sta guadagnando la conferma in squadra?"Sì, assolutamente. Aboukhlal anche oggi ha giocato bene. Ismajli ha fatto una buona gara. Hai buone conferme e qualcuno che ha fatto meno bene. Può capire che non tutti riescano a giocare bene in ogni gara. Peccato, una gara che potevi pareggiare tranquillamente. Però abbiamo fatto nove punti in cinque gare, non è male".

Quali sono le priorità sul mercato?"Lavoriamo. Stiamo lavorando. Petrachi è attivo, ha tanta carne al fuoco. Parlare oggi è prematuro, stiamo lavorando con molta velocità".