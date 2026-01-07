Torino-Udinese 1-2, Casadei: “Futuro? L’unico mio pensiero è fare bene qui”

Le parole del giocatore granata

Piero Coletta 7 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 00:08)

Nel post gara di Torino-Udinese 1-2, Cesare Casadei, autore della rete della vana speranza granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le parole del centrocampista.

Come ti sei sentito dopo un periodo in cui sei mancato? Il Toro è arrivato vicino al salto di qualità, ma l'ha fallito

“Era un po’ di partite che non giocavo ma non vuol dire niente. Abbiamo tanti ragazzi a disposizione e chi è sceso in campo ha dato il suo contributo. Ci è mancata un po' di concretezza. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le occasioni e questo lo abbiamo pagato".

Il tuo futuro sarà a Torino?

“Sì, non ho seguito l’andamento del mercato, sono sempre stato concentrato qui. L’unico mio pensiero è cercare di far bene con la squadra”.

Il gol col Verona ti ha sbloccato?

“Non so se credere allo sbloccarsi. Sicuramente durante la stagione ci sono momenti negativi e positivi e bisogna accettarli e continuare a a lavorare per superarli. Cerco di lavorare e di dare il meglio per la squadra come ho sempre fatto. Se il gol arriva sono doppiamente contento. Purtroppo non è bastato. Cerco di dare il mio contributo alla prestazione di squadra”