Nel post gara di Torino-Udinese 1-2, Cesare Casadei, autore della rete della vana speranza granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le parole del centrocampista.
POSTPARTITA
Torino-Udinese 1-2, Casadei: “Futuro? L’unico mio pensiero è fare bene qui”
Come ti sei sentito dopo un periodo in cui sei mancato? Il Toro è arrivato vicino al salto di qualità, ma l'ha fallito
“Era un po’ di partite che non giocavo ma non vuol dire niente. Abbiamo tanti ragazzi a disposizione e chi è sceso in campo ha dato il suo contributo. Ci è mancata un po' di concretezza. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le occasioni e questo lo abbiamo pagato".
Il tuo futuro sarà a Torino?
“Sì, non ho seguito l’andamento del mercato, sono sempre stato concentrato qui. L’unico mio pensiero è cercare di far bene con la squadra”.
Il gol col Verona ti ha sbloccato?
“Non so se credere allo sbloccarsi. Sicuramente durante la stagione ci sono momenti negativi e positivi e bisogna accettarli e continuare a a lavorare per superarli. Cerco di lavorare e di dare il meglio per la squadra come ho sempre fatto. Se il gol arriva sono doppiamente contento. Purtroppo non è bastato. Cerco di dare il mio contributo alla prestazione di squadra”
