Il Torino si prepara ad affrontare il Lecce, domani alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino, nella sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Una partita in cui i granata dovranno prestare particolare attenzione alle palle inattive, soprattutto ai calci d'angolo. La squadra di Eusebio Di Francesco ha infatti costruito una parte importante del proprio rendimento offensivo proprio su questa situazione: sono cinque i gol realizzati finora sugli sviluppi di un corner, un dato che rende il Lecce la squadra più efficace del campionato in questa particolare statistica. Le reti sono arrivate contro Monza e Udinese, con due marcature in ciascuna partita, oltre a quella nata da uno schema contro il Venezia. Un dato che mette in guardia la formazione granata in vista dell'appuntamento di domani.

I calci d'angolo portano punti

Toro, occhio alle torri

Il dato più significativo riguarda proprio le ultime due partite in cui i salentini hanno sfruttato questa soluzione. Nella vittoria per 3-2 contro il Monza, il Lecce ha trovato il vantaggio con Coulibaly e il raddoppio con Tiago Gabriel, entrambi di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ilic. Nella trasferta di Udine, invece, due delle tre reti realizzate sono arrivate ancora da corner, con Gaspar e N'Dri, confermando la capacità della squadra di Di Francesco di sfruttare i palloni inattivi. Cinque gol da corner in dieci giornate, un bottino che testimonia l'efficacia del lavoro svolto in allenamento e la pericolosità dei salentini quando possono mettere il pallone in area.Il Torino dovrà quindi prestare attenzione alle torri avversarie e alla capacità del Lecce di attaccare la porta con inserimenti e movimenti studiati. La squadra salentina può contare su una struttura fisica importante, con un'altezza media di 187 centimetri, seconda soltanto al Sassuolo in Serie A. Per i granata sarà fondamentale evitare di concedere corner evitabili, mantenere le marcature e soprattutto non perdere i riferimenti nei duelli aerei. La partita passa anche da qui: limitare le occasioni dalla bandierina potrebbe essere uno dei primi passi per neutralizzare l'arma più efficace del Lecce. Il Toro è avvisato, Abate anche.