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DUBBI LECITI

Ed eccoci alla giornata di vigilia del derby. C'è solo un appuntamento a dividere i granata dalla gara con la Juventus che concluderà questa stagione. I granata sono chiamati a volare in Sardegna per affrontare una sfida tra due squadre già salve e desiderose di concludere al meglio la stagione. Per il Toro c'è la motivazione in più del “vincere aiuta a vincere” in vista di una stracittadina dalle statistiche tutt'altro che favorevoli e per riscattare il ko interno dell'andata del 27 dicembre. Autore di uno dei due gol che servirono al Cagliari per espugnare l'Olimpico-Grande Torino fu Matteo Prati che, un mese più tardi, avrebbe cambiato casacca trasferendosi proprio ai granata. Alla guida del Toro c'era Baroni e questa può essere una nuova occasione per D'Aversa per fare meglio del predecessore. Ma prima il tecnico nativo di Stoccarda dovrà scegliere con quali uomini andarsela a giocare.

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