Le scelte di D'Aversa: Ismajli recupera in extremis, ballottaggio Ilkhan-Prati a centrocampo

Eugenio Gammarino
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DUBBI LECITI

La sfida più attesa dell'anno è alle porte. Il derby della Mole è dietro l'angolo e Roberto D'Aversa è in procinto di decidere la formazione che scenderà in campo contro i bianconeri. Il match contro la squadra di Spalletti in programma domenica 24 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino metterà la parola fine al campionato e l'ambizione del Toro è quella di terminarlo con un risultato storico. Dopo la deludente sconfitta contro il Cagliari e le difficoltà in questa fase finale di stagione, contro la Juventus servirà una prestazione arcigna e tenace. Inoltre, il tecnico granata potrebbe giocarsi la permanenza: nonostante non ci siano contatti fra D'Aversa e la società, una vittoria nel derby potrebbe cambiare le carte in tavola. In vista della stracittadina contro la Juventus, il tecnico dovrà sciogliere diversi dubbi di formazione.

Cagliari Calcio v Torino FC - Serie A

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