Toro, i convocati per il Bologna: out Vanja, Lukic, Pellegri e Zaza

La lista dei convocati granata in vista della partita di questo pomeriggio alle 15 contro i rossoblu di Mihajlovic

Sono 23 i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita di oggi pomeriggio contro il Bologna, in programma alle ore 15 allo stadio Renato Dall'Ara. Per la sfida con i rossoblu, il tecnico granata dovrà fare a meno di Vanja Milinkovic-Savic a causa di un infortunio alla mano (QUI i dettagli): al suo posto - come detto ieri in conferenza stampa da Juric - giocherà Berisha. Oltre al portiere serbo, non ci saranno anche Lukic, Zaza e Pellegri a causa di una sindrome influenzale. Sempre out i lungodegenti Praet, Edera e Fares.