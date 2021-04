Toro, il gol su punizione resta un tabù: una sola rete negli ultimi quattro anni

Verdi contro il Bologna (con grandissima complicità di Da Costa) ha rotto un digiuno che durava dal maggio 2017: i granata non hanno trovato un tiratore dopo l'addio di Ljajic

Alberto Giulini

Il gol su punizione continua ad essere un tabù per il Toro. Negli ultimi quattro campionati i granata sono riusciti a trovare appena un gol, figlio soprattutto di un errore del portiere avversario. Dopo Ljajic nel maggio del 2017, a spezzare il lungo digiuno è stato Simone Verdi lo scorso 20 dicembre contro il Bologna. Un gol che per le statistiche conta sì come messo a segno su punizione, ma che nei fatti è più che altro un grave errore dell'estremo difensore felsineo.

GLI ULTIMI GOL - Prima dell'ultimo e carambolesco precedente, per trovare un gol su punizione bisogna tornare indietro fino al maggio del 2017. A dare il meglio di sé fu Adem Ljajic, che si regalò un gol d'autore nel derby in casa della Juventus. Il serbò portò in vantaggio i granata (la partita terminò poi 1-1) con una pennellata dal limite dell'area che andò ad infilarsi proprio sotto l'incrocio dei pali dopo aver toccato la parte interna della traversa. Fu invece più fortunoso il gol realizzato in casa del Genoa, quando sempre Ljajic andò a segno ma con la complicità di una deviazione.

I TIRATORI - Da allora il Toro ha faticato a trovare un tiratore di punizioni. Verdi si è presentato con un gran curriculum ma finora non è riuscito ad incantare: se giocherà con maggiore continuità, magari nel nuovo ruolo di mezzala, potrà avere più occasioni per provarci. In più di un'occasione ci ha provato con scarsi risultati anche Belotti, mai vicino al bersaglio. Il più pericoloso in questa stagione è stato Ricardo Rodriguez, fermato dalla traversa contro Udinese e Milan e spesso insidioso, ma ora il difensore svizzero ha perso il posto da titolare e vede il suo impiego ridotto al lumicino. Quindi nel derby di sabato si è aggiunto anche Baselli, che ha impensierito Szczesny calciando sul palo del portiere. Un ulteriore candidato per spezzare un tabù che dura da troppo tempo.