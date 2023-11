Toro in numeri, Tameze: recuperi e assist, la sua presenza è fondamentale

Dopo un inizio di stagione sottotono e fuori forma, Adrien Tameze si è conquistato la fiducia del mister e dell'ambiente grazie a ottime prestazioni. Da questo inizio di stagione l'ex Verona ha collezionato 11 presenze di cui 2 da subentrato, saltando solo la gara con il Cagliari. Complessivamente sono 719 i minuti disputati dal jolly del Torino, che in quattro occasioni è stato in campo per tutta la durata del match.

Torino, i numeri di Tameze: fondamentale per palloni recuperati e precisione passaggi

La precisione dei passaggi è un dato molto interessante per quanto riguarda Tameze. Il giocatore granata ha una percentuale di accuratezza nei passaggi dell'87.7%, secondo quanto riportato da WhoScored. Numeri molto interessanti, come lui anche Ricci ha la stessa percentuale (escludendo le percentuali di Sazonov e Gineitis per minutaggio troppo ridotto), solo Schuurs fa meglio di Ricci e Tameze alla voce passaggi effettuati con successo (89.1%). Un altro dato positivo riguarda la media di palloni intercettati a partita, in questa statistica Tameze è secondo all'interno della rosa di Juric, con un valore medio di 1.7, sopra di lui solo Buongiorno con 2 intercetti medi a partita. L'unico dato per cui il francese spicca negativamente riguarda i dribbling subiti a partita, con una media di 0.9 si trova in cima a questa particolare classifica.