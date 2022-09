Toro, l’esordio di Seck con il Senegal può dargli fiducia: Juric lo aspetta

Ieri - sabato 24 settembre - è stato un giorno da ricordare per Demba Seck: l'attaccante classe 2001 ha esordito con la maglia della nazionale maggiore del Senegal in occasione dell'amichevole vinta per 2-0 contro la Bolivia. Il giocatore granata è inizialmente partito dalla panchina, ma nella seconda frazione di gioco il CT Aliou Cissé lo ha inserito al 75' al posto di Diatta schierandolo nel tridente offensivo. Ora la prossima partita del Senegal è in programma martedì 27 settembre in un'altra amichevole con l'Iran: sarà un'occasione per Seck per giocare atri minuti con la sua Nazionale.

In questo inizio di stagione con la maglia granata Seck ha collezionato 4 presenze per un totale di 211 minuti: nell'ultima gara con il Sassuolo, Ivan Juric lo ha schierato inaspettatamente dal primo minuto lasciando in panchina sia Sanabria che Pellegri. Seck è ancora giovane, ma con il Sassuolo ha messo in mostra le sue abilità come la velocità e il saltare l'uomo: ciò in cui deve migliorare è nella scelta decisiva e nella precisione nei passaggi. L'esordio in Nazionale in una selezione importante e di livello come il Senegal può dargli la spinta giusta e una maggiore consapevolezza nelle sue qualità. "Non ho dubbi su Seck, conosco le sue qualità, ha accelerazioni e cambio di ritmo, deve migliorare nella finalizzazioni" ha detto Ivan Juric. Il tecnico granata crede molto in Seck: ora sta all'attaccante senegalese ripagare la fiducia di Juric.