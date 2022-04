Toro-Milan 0-0, reazioni social: “Bremer, il miglior difensore del campionato”

I migliori tweet sulla partita dal Torino pareggiata 0-0 nel posticipo con il Milan : "Bremer, il miglior difensore del campionato"

Un Toro combattivo e solido ferma sul pari il Milan capolista. Il match si rivela una partita a scacchi fra Pioli e Juric. Dopo un primo tempo più in sordina i granata salgono in cattedra ma trovano un attento Maignan che ferma un gran destro di Vojvoda e un bella azione di Pellegri. Il Milan inciampa, come l'Inter e la Juve, contro il Toro di Juric e adesso la lotta scudetto è più aperta che mai.