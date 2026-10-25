Una prestazione di corsa, qualità e personalità, impreziosita da un eurogol sotto l’incrocio, il primo con la maglia granata. Rafik Belghali conquista il Toro News Award come migliore in campo nella vittoria contro il Monza, dominando il sondaggio con il 44% delle preferenze e 449 voti. Alle sue spalle si piazza Nikola Vlasic, protagonista di una prova brillante e autore di una rete, che raccoglie il 28% dei consensi, pari a 291 voti. Completa il podio Perri, che con l’8% e 82 voti conquista i primi punti in classifica.

Nella graduatoria generale resta al comando Ilkhan con 11 punti, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto ai box nelle ultime giornate. Alle sue spalle c’è Fitz-Jim, secondo a quota 9, mentre Bragança e Vlasic condividono il terzo posto con 8 punti. Grazie al successo nel sondaggio contro il Monza, Belghali si ritaglia così un posto da protagonista anche nel premio dedicato ai migliori granata.

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 11

Fitz-Jim: 9

Braganca, Vlasic: 8

Belghali, Mandragora: 6

Njie, Simeone: 5

Adams: 4

Ismajli, Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani, Perri: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).