L'esterno algerino votato migliore in campo nella gara contro il Monza
Un grande Gianluca Petrachi (VIDEO)
Una prestazione di corsa, qualità e personalità, impreziosita da un eurogol sotto l’incrocio, il primo con la maglia granata. Rafik Belghali conquista il Toro News Award come migliore in campo nella vittoria contro il Monza, dominando il sondaggio con il 44% delle preferenze e 449 voti. Alle sue spalle si piazza Nikola Vlasic, protagonista di una prova brillante e autore di una rete, che raccoglie il 28% dei consensi, pari a 291 voti. Completa il podio Perri, che con l’8% e 82 voti conquista i primi punti in classifica.
Nella graduatoria generale resta al comando Ilkhan con 11 punti, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto ai box nelle ultime giornate. Alle sue spalle c’è Fitz-Jim, secondo a quota 9, mentre Bragança e Vlasic condividono il terzo posto con 8 punti. Grazie al successo nel sondaggio contro il Monza, Belghali si ritaglia così un posto da protagonista anche nel premio dedicato ai migliori granata.
La classifica del TN Award 2026/27
Ilkhan: 11
Fitz-Jim: 9
Braganca, Vlasic: 8
Belghali, Mandragora: 6
Njie, Simeone: 5
Adams: 4
Ismajli, Oristanio: 3
Kulenovic: 2
Cacciamani, Perri: 1
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