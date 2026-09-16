Il campo principale del Filadelfia ha bisogno di manutenzione. Il manto erboso è in cattive condizioni e di conseguenza gli allenamenti della prima squadra del Toro sono stati spostati momentaneamente sul campo secondario dell'impianto. La decisione è stata presa al fine di permettere all'agronomo del Torino Roberto Bosco di risistemare il terreno di gioco, come effettuato di recente anche per lo stadio Olimpico Grande Torino.

L'intervento era previsto per questo periodo di pausa, ma i lavori sono iniziati oggi. La speranza della società granata è che i giocatori possano tornare a svolgere gli allenamenti sul campo principale già a partire dalla settimana nella quale rientreranno dalle proprie nazionali. Un'altra conseguenza dello spostamento della prima squadra sul campo secondario è che, non essendo quest'ultimo dotato di tribune, non potranno essere organizzati allenamenti a porte aperte in queste settimane, che solitamente venivano svolti durante le pause nazionali, tranne nel caso in cui il club granata non decida di fare un allenamento aperto ai tifosi all’interno dello stadio.