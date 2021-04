Udinese-Toro, De Paul vs Verdi: due esterni trasformati in mezzali da Nicola

Il confronto / Due giocatori che erano abituati a giocare in posizione avanzata prima dell'arrivo di Nicola che ha fatto scoprire loro un nuovo ruolo

Federico De Milano

Questa sera alle 20.45 andrà in scena alla Dacia Arena la sfida tra Udinese e Torino. Una sfida particolare per il tecnico granata, Davide Nicola, che ha allenato la squadra friulana nel campionato 2018/19. Sarà l'occasione per vedere anche il faccia a faccia tra Rodrigo De Paul e Simone Verdi, due giocatori che, proprio grazie a Nicola, hanno trovato una nuova posizione in campo. Entrambi infatti erano abituati a giocare come esterni d'attacco prima che il tecnico piemontese li arretrasse nella posizione di mezzala.

DE PAUL - Certamente il numero 10 bianconero ha dimostrato molto di più rispetto a Verdi in questa nuova posizione. De Paul nella sua carriera è sempre stato un giocatore talentuoso, al quale però è spesso mancata un po' di costanza di rendimento. Questo problema si era notato anche durante le sue precedenti esperienze in Spagna. Però da quando Nicola lo ha arretrato, posizionandolo sulla linea dei centrocampisti, l'argentino è migliorato notevolmente e complice anche l'età matura che lo ha responsabilizzato è riuscito finalmente a trovare la continuità che gli era sempre mancata. Questo suo nuovo ruolo lo ha portato a diventare il giocatore più importante dell'Udinese e anche un uomo chiave della nazionale argentina. De Paul sarà un avversario molto pericoloso questa sera, in stagione infatti ha già realizzato 6 gol e 6 assist. Nei suoi 9 precedenti contro il Toro, il fantasista argentino è riuscito a segnare 3 gol.

VERDI - Il numero 24 del Torino è solamente all'inizio del suo percorso da mezzala, anche se nel derby ha dimostrato di poter giocare in questo ruolo. Giancarlo Camolese ha affermato in esclusiva ai nostri microfoni che Verdi ha le capacità per fare bene in questa nuova posizione. L'ex Napoli, contro l'Udinese, sarà chiamato a replicare la bella prova offerta nel derby. Nelle 10 partite disputate in carriera contro i friulani, Verdi è stato in grado di segnare 2 gol oltre che un assist. Nella stagione in corso, il 24 granata ha realizzato un solo gol, meglio invece negli assist dato che è a quota 4. La speranza di tutto il popolo granata è che Verdi riesca a migliorare le proprie prestazioni giocando come mezzala. L'obiettivo sarebbe quello di emulare l'esperienza di De Paul con l'Udinese e se questo esperimento dovesse riuscire sarà firmato nuovamente da Davide Nicola.