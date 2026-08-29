Nuovo innesto per il Torino: è ufficiale l'ingaggio di Perri

Federico Marchesi

Lucas Perri è un nuovo giocatore del Torino. Il portiere dopo una lunga trattativa arriva al Torino ed è chiamato a prendere il ruolo di primo portiere dei granata. Si chiude così la telenovela sull'estremo difensore: Perri ha firmato ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura tra i pali del Torino.

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