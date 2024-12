Vanoli e il compito di recuperare Tameze e Karamoh: tutti tornano utili

L'attaccante francese è stato confermato quest'estate per completare il reparto offensivo granata. Karamoh però non ha fin qui mai giocato da titolare, portando alcun apporto alla squadra granata, tranne che per due tiri in porta. Per lui 10 presenze e 116' minuti totali, tutti disputati nell'ultimo quarto d'ora finale di partita. Nel match contro il Genoa gli è stata annullata una rete per un fallo di mano di Coco sull'azione del gol. Da lui Vanoli aspetta decisamente di più, e avrà ancora delle possibilità vista la crisi di gol del Torino dopo l'infortunio di Zapata .

Tameze da titolare a subentrato

Discorso diverso invece per l'altro francese, Adrien Tameze. Il centrocampista è passato da essere un titolare fisso nella gestione Juric a riserva in quella Vanoli. Infatti, il francese ha giocato 10 gare, di cui quattro da titolare, per un totale di 325' minuti. Anche per lui zero gol e assist e soltanto due tiri nello specchio. Certamente non è compito suo andare in rete, ma anche in mezzo al campo le prestazioni latitano con solo due cross riusciti e 142 passaggi creati. Contro i liguri ha procurato l'assist per il gol annullato a Karamoh, e creato quel tiro parato da Leali nel finale. Anche per lui ci saranno delle occasioni visto l'infortunio di Ilic, deve farsi trovare pronto come fatto vedere nell'ultima uscita di campionato.