Verona-Toro 2-3, reazioni social: “Una notte in cima alla Serie A. Me la godrò”

Il Torino vince a Verona e si piazza, momentaneamente, in vetta alla classifica di Seria A. Un gara pazza quella disputata in Veneto, con il vantaggio momentaneo del Torino con Sanabria, poi subito la rete di Kastanos, l'espulsione di Dawidowicz e il rigore sbagliato di Sanabria. Nel secondo tempo i granata raddoppiano con Zapata prima e Adams poi, sul finire l'errore di Masina regala la il gol del 3-2 al Verona. Ma non c'è più tempo, il Torino è in vetta alla Serie A. Di seguito le migliori reazioni dei tifosi su X al termine della sfida.