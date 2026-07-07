Come riporta Sky Sport, in seguito ad aver guidato e scelto per un anno i direttori di gara di Serie C, Daniele Orsato è stato nominato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. Sulla decisione ha influito l'indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina. Con un'esperienza d'arbitraggio internazionale, il 50enne veneto è in procinto di prendere il posto di Gianluca Rocchi, dimessosi più di un mese fa, per via delle accuse di concorso in frode sportiva, sulle quali la Procura di Milano ha aperto un'indagine. Al posto di Orsato, a dirigere la Commissione arbitri della Serie C ci sarà ora Nicola Ayroldi.

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