Le nuove regole Ifab hanno già lasciato il segno nelle prime cinque giornate di Serie A, insieme alle direttive del designatore italiano Daniele Orsato. Più contatti considerati leciti, meno falli fischiati e, di conseguenza, meno occasioni pericolose da calcio piazzato. Ma cosa succede se allarghiamo lo sguardo agli altri grandi campionati europei?

Considerando rigori trasformati e punizioni dirette, è la Liga - che però ha disputato già sette giornate - a dominare: sono ben 22 i gol, frutto di 20 penalty e 2 punizioni dirette. Segue la Ligue 1 con 13 (13 rigori e nessuna punizione diretta), poi la Premier League con 9 (6 rigori e 3 punizioni), la Serie A con 5 (3 rigori e 2 punizioni) e infine la Bundesliga con 4 (2 rigori e 2 punizioni). Il dato spagnolo è quello che salta maggiormente all'occhio: 20 rigori trasformati, è vero in 7 giornate, ma comunque più del doppio rispetto alla Premier e quasi sette volte quelli realizzati in Italia. Anche la Bundesliga racconta una storia particolare: appena due reti dal dischetto, con tre rigori sbagliati, mentre le punizioni dirette hanno già prodotto due gol. In Inghilterra, invece, spiccano proprio le tre reti arrivate direttamente da punizione, su dieci rigori calciati e appena sei trasformati.

La statistica, dunque, è piuttosto netta: Spagna e Francia sono i campionati nei quali il calcio da fermo ha inciso maggiormente in questo avvio, mentre Italia e soprattutto Germania sono molto più indietro. Numeri ancora condizionati da un campione ridotto, appena cinque giornate, ma che aprono una riflessione interessante per la Serie A: se il nuovo indirizzo arbitrale porta a lasciare correre di più i contatti, il calcio italiano potrebbe vedere sempre meno partite decise da un pallone piazzato a pochi metri dall'area o dagli undici metri. E alla lunga, quei dettagli possono pesare.