All'indomani della rimonta per 3-2 dell'Argentina ai danni dell'Egitto, la Federcalcio egiziana è intervenuta sollevando polemiche per una presunta scorretta gestione della partita da parte del direttore di gara francese François Letexier, che ha perpetrato, secondo gli egiziani, un'ingiustizia nei loro confronti. Sin dal termine del match, ci avevano pensato l'allenatore e qualche giocatore a rincarare subito la dose, affermando che l'intenzione dietro agli errori è stata quella di truccare la partita al fine di far trionfare l'Albiceleste nei Mondiali 2026.

Il comunicato dell'Egitto

La Federcalcio egiziana: "Ci vuole rispetto"

La Federazione esordisce con il ringraziamento verso tutti i sostenitori egiziani per il loro supporto. Ma poi passa all'attacco in merito a quanto successo: "Allo stesso tempo, la Federazione Calcistica Egiziana non può rimanere in silenzio riguardo alle decisioni arbitrali viste durante la partita contro l'Argentina, nonché al mancato uso appropriato del sistema Video Assistant Referee (VAR). Diversi episodi chiave hanno sollevato serie preoccupazioni e lasciato profondi interrogativi sulla coerenza e sull'imparzialità di decisioni che hanno influenzato direttamente l'andamento della partita". La nazionale egiziana ha sottolineato come diverse analisi di esperti del settore abbiano rilevato una condotta arbitrale errata: "Numerosi esperti di calcio e analisti specializzati, sia a livello locale che internazionale, hanno evidenziato episodi arbitrali controversi e determinanti durante l'incontro. Ciò sottolinea l'importanza di mantenere i più alti standard di integrità, correttezza e trasparenza nella direzione delle gare, in particolare in una competizione della statura e del significato della Coppa del Mondo FIFA 2026. Il calcio egiziano ha sempre rispettato i principi del fair play, dell'integrità sportiva e del rispetto per il gioco. Questi stessi principi richiedono che tutte le squadre competano ad armi pari e ricevano lo stesso trattamento. Quanto accaduto durante la partita ha comprensibilmente generato una diffusa frustrazione tra i nostri giocatori, lo staff e i tifosi, che si aspettavano i più alti standard di arbitraggio sul palcoscenico più importante del calcio"Il comunicato chiosa sul bisogno che la nazionale venga rispettata e tutelata: "Difendere i diritti e gli interessi della squadra nazionale egiziana non è una questione che può essere ignorata, minimizzata o trattata come secondaria. È una responsabilità che portiamo avanti con piena convinzione e determinazione. Ogni giocatore che indossa la maglia dell'Egitto, e ogni tifoso che sostiene la squadra, merita correttezza, rispetto e un'uguale applicazione delle regole del gioco".