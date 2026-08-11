La Lazio fa un altro passo verso il ritorno allo Stadio Flaminio. La novità arrivata oggi riguarda il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza di Stato nell'ambito della Conferenza dei Servizi preliminare sul progetto di riqualificazione dell'impianto. Un passaggio importante per il club biancoceleste, che vede così proseguire l'iter amministrativo per trasformare il Flaminio nella propria nuova casa. Il parere, tuttavia, non rappresenta ancora il via libera definitivo ai lavori: la Lazio dovrà recepire le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza e integrarle nella progettazione.

Il progetto e il rispetto dell'opera di Nervi

L'obiettivo della Lazio è riportare in funzione uno degli impianti più iconici di Roma, preservandone allo stesso tempo il valore storico e architettonico.ma affiancando alla funzione sportiva nuovi spazi destinati alla collettività. Sono previsti ambienti museali ed espositivi, oltre alla valorizzazione di elementi originali dell'impianto come la grande piscina e la palestra. Proprio la tutela dell'opera di Nervi rappresenta uno dei punti più delicati dell'intervento e le prescrizioni della Soprintendenza dovranno essere integrate nel lavoro dei progettisti. Per la società di Claudio Lotito il Flaminio rappresenta molto più di un semplice cambio di stadio. L'obiettivo è creare una casa della Lazio, un impianto capace di ospitare le partite del club ma anche di diventare un luogo di sport e cultura aperto alla città. La Lazio, intanto, può guardare avanti con maggiore fiducia: