Una nota ufficiale del club. Una laconica nota ufficiale, 29 parole per raccontare un passo fondamentale nella secolare storia del club. "Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società". Empoli agli americani? La gestione della famiglia Corsi è al capolinea? Ecco cosa sappiamo.

Empoli agli americani? I dettagli

Datata 9 luglio 2026 la nota ufficiale del club. Da queste 29 parole si possono trarre alcune informazioni. "Accordo di esclusiva", "fondo di investimento americano", "rilevante operazione di investimento nel capitale della società". Poche parole ma fondamentali. L'analisi portata avanti, tra le altre testate, da La Gazzetta dello Sport, vede un'operazione destinata al bene del club toscano, ma

La famiglia Corsi ha bisogno di aiuto. E su questo non ci piove. La gestione cominciata dal padre Fabrizio 35 anni fa e nella quale ha ottenuto un ruolo rilevante - insieme a un'elezione, appena conseguita, per il consiglio direttivo di Lega Serie B - la figlia Rebecca, è cambiata nel corso del tempo. Non è cambiata in sé la gestione, ma il contesto in cui opera: questo calcio non sembra più fatto per le storiche e tradizionali famiglie imprenditoriali italiane. Così la scelta, anche dei Corsi, di aprire le trattative con l'America. Il fondo interessato ha sede a New York, e possiamo parlarne con certezza perché ora, quel fondo, come segnala la nota ufficiale, ha "sottoscritto un accordo di esclusiva". Ora le trattative sono a due sole direzioni: fondo da una parte, Empoli dall'altra.

Si hanno pochi dettagli riguardo all'entità dell'investimento, che viene descritto comunque come "rilevante": l'intenzione della famiglia proprietaria dell'Empoli è di cedere quantomeno una quota di maggioranza importante. Resta da capire se Fabrizio o Rebecca Corsi manterranno dei ruoli di gestione e amministrazione nella dirigenza del club toscano o se, invece, insieme all'onere di fare gli investimenti necessari per dare nuovamente gloria all'Empoli cederanno anche gli onori delle scelte che lo riguardano.