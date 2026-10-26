Adriano Galliani compie un passo formale verso la candidatura alla presidenza della Figc. L’ex amministratore delegato di Milan e Monza si è infatti tesserato come dirigente accompagnatore dell’Enotria 1908, società dilettantistica di Milano. Un passaggio necessario per poter entrare ufficialmente nella corsa alla guida della Federcalcio, con le candidature da presentare entro il 4 novembre e le elezioni fissate per il 14 dicembre. Resta aperta la partita tra Galliani e Giovanni Malagò, attuale commissario federale, mentre diversi club di Serie A devono ancora definire la propria posizione. È atteso un confronto tra le società indecise, chiamate a scegliere se confermare il sostegno a Malagò o appoggiare l’ex dirigente rossonero. La partita per la presidenza della Figc entra così in una fase decisiva.

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