Brutto passo falso per la Lituania di Gineitis, sconfitta 1-0 in casa dell’Azerbaigian. La squadra di Edgaras Jankauskas ha così raccolto appena un punto nei due confronti con la nazionale di Ayxan Abbasov, fermata sul pareggio all’andata e battuta al ritorno. Un doppio risultato inatteso, soprattutto dopo il 3-0 rifilato all’Andorra nell’amichevole precedente. L’Azerbaigian è partita forte e poco prima della mezz’ora ha trovato il gol con Xaybulayev, poi ha difeso il vantaggio fino alla fine, quando la gara si è fatta più nervosa, quando, poco prima del fischio finale, la Lituania è rimasta anche in dieci per l’espulsione di Kucys.

La gara di Gineitis

Per Gineitis oggi era l’ultima occasione della sosta per le nazionali per mandare un segnale a Ignazio Abate. Il centrocampista del Torino è uno dei riferimenti della Lituania e Jankauskas continua a chiedergli un lavoro importante tra costruzione e fase difensiva. Anche contro l’Azerbaigian è partito titolare nel 3-4-3, schierato sulla mediana di sinistra, ed è rimasto in campo per tutti i novanta minuti.

Questa volta, però, il suo rendimento è stato meno brillante rispetto alle uscite precedenti. L’Azerbaigian ha alzato il livello del pressing e Gineitis ha finito per spendere gran parte delle proprie energie nel lavoro senza palla, lasciando meno tracce nella metà campo offensiva. I numeri raccontano comunque una partita solida: sette duelli vinti su nove, due intercetti e un fallo speso per fermare una ripartenza avversaria, senza rimediare l'ammonizione. È stata a conti fatti una prova discreta, ma senza quel guizzo che avrebbe potuto trasformare l’ultima gara in Nazionale in un vero messaggio da inviare a Torino. L’occasione, in questo senso, è rimasta a metà.