Manca pochissimo al fischio d’inizio di Italia-Turchia, in programma alle 20:45 di oggi, lunedì 5 ottobre. Brucia ancora la terza qualificazione consecutiva mancata ai Mondiali: nelle ultime partite di Nations League, gli Azzurri hanno provato a tracciare la linea di un nuovo percorso con Mancini, incontrando diversi ostacoli ma accendendo anche una piccola luce nel buio. La gara più convincente è stata proprio quella d’andata contro la Turchia del ct Montella, annichilita dalla formazione schierata da Mancini che ha vinto fuori casa per 1-4. Oggi va in scena il ritorno allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, con le due squadre che occupano rispettivamente l’ultima e la penultima posizione in classifica, alle spalle del Belgio e della Francia capolista. Per la sfida di stasera sarà però assente l'unico giocatore del Torino convocato da Mancini, si tratta di Mandragora che non è stato scelto neanche per andare in panchina oggi a Bologna. Di seguito le scelte dei due tecnici e le formazioni ufficiali dell'incontro, con lo schieramento azzurro che presenta ben nove novità rispetto all'ultima gara pareggiata a Parigi con la Francia (confermati solo Bastoni e Donnarumma).

Italia-Turchia, le scelte di Mancini e di Montella

: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.: Mancini.

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Bardacki, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Özkan, Khaveci, Elmali; Akgun, Simsir. Allenatore: Montella.