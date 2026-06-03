Prosegue il percorso di recupero del tifoso juventino rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti poco prima del derby dello scorso 24 maggio. Il trentaseienne era stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Molinette di Torino, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a seguito delle gravi lesioni riportate. Le condizioni del paziente continuano a mostrare segnali incoraggianti. Secondo gli ultimi aggiornamenti medici, l'uomo è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva e trasferito nel reparto di degenza ordinaria di Neurochirurgia, diretto dal professor Diego Garbossa. I sanitari evidenziano un costante miglioramento del quadro clinico generale, con progressi significativi anche sotto il profilo neurologico.

Il paziente è vigile, parla regolarmente e riesce a muovere tutti gli arti senza particolari difficoltà, elementi che rappresentano segnali positivi nel percorso di recupero. Nonostante l'evoluzione favorevole delle sue condizioni, i medici mantengono ancora la prognosi riservata e continuano a monitorare attentamente il decorso clinico. Nel frattempo proseguono anche le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire nel dettaglio la dinamica degli scontri e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando il materiale disponibile per fare piena luce su quanto accaduto nelle ore precedenti alla partita.