Sono tre i giocatori del Torino convocati al Mondiale: Pedersen, Adams e Vlasic. Ma oggi, in Usa, Canada e Messico, ci sono anche cinque ex granata che prendono parte alla competizione, tutti legati al passato recente del club e che hanno fatto parte della gestione tecnica di Ivan Juric. Si tratta di profili diversi per percorso e rendimento, accomunati però dall’esperienza in granata e dal fatto di essersi ritagliati un ruolo nella propria nazionale. Tra loro c’è chi è diventato un punto fermo e titolare stabile, chi ha faticato a imporsi a Torino ma ha trovato continuità dopo la cessione, e chi invece era protagonista al Toro ma oggi vive una fase più complicata. Un insieme eterogeneo che racconta traiettorie differenti, ma tutte ancora legate, in modo diretto o indiretto, al recente passato del Torino.