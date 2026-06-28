Vlasic fa volare la Croazia. Il centrocampista granata, nonostante un minutaggio molto ridotto e pochi minuti a disposizione, è stato decisivo nell’ultimo match della sua nazionale contro il Ghana. Con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il classe 1997 ha stappato la gara, regalando tre punti pesantissimi alla squadra di Dalic. Nel post partita l’ex West Ham ha commentato la prestazione di squadra e individuale: “La partita è stata difficile come previsto; l'avversario è molto compatto in difesa. Abbiamo gestito bene il gioco a centrocampo, fatta eccezione per quei 10 minuti in cui abbiamo subito gol e c'è stato un po' di nervosismo; tuttavia, abbiamo disputato una partita di grande carattere. Il gol subito ci ha un po' destabilizzati, ma siamo tutti consapevoli delle potenzialità di questa squadra. Il gol? Segnare è bello, ma onestamente siamo un gruppo unito e siamo felici per la vittoria”.