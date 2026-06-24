Proseguono le gare della Coppa del Mondo 2026. Il Mondiale americano entrerà nel vivo oggi, mercoledì 24 giugno, con sei gare valide per la terza ed ultima giornata della fase a gironi. Ad aprire il programma delle partite dei Mondiali sarà il girone A con Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, entrambe in calendario alle ore 21:00. Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì spazio poi a due incontri particolarmente attesi. A mezzanotte scenderà in campo la Scozia di Ché Adams contro il Brasile, mentre in contemporanea si giocherà anche Marocco-Haiti, entrambe del gruppo B. A chiudere il programma saranno le sfide delle 03:00 del girone C: Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud, che completeranno il quadro dell'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale e sanciranno alcuni verdetti.

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da DAZN, saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La diretta tv in chiaro di Inghilterra-Ghana sarà affidata a Rai 1, con la diretta streaming gratuita su Rai Play.

Mondiali, le partite in programma

ore 21:00 – Svizzera-Canada: DAZN e Rai 1ore 21:00 – Bosnia-Qatar: DAZN

Giovedì 25 giugno

ore 00:00 – Scozia-Brasile: DAZN

ore 00:00 – Marocco-Haiti DAZN

ore 03:00 – Repubblica Ceca-Messico DAZN

ore 03:00 – Sudafrica-Corea DAZN